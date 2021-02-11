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Bandrolsüz makaron satanlara operasyon

Malatya’da iki ayrı yerde yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da iki ayrı yerde yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, A.A. isimli şahsın güneydoğu illerinden gümrük kaçağı bandrolsüz makaron getirerek Malatya'da satış yaptığı bilgileri elde edildi. Şüpheli takibe alınarak depo olarak kullandığı ikameti tespit edildi. A.A. isimli şahsın deposunda yapılan aramada, 100 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.



Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.


Bu arada, Ş.K. isimli şahsın bandrolsüz gümrük kaçağı makaron, sigara sarma kâğıdı ve içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 600 adet bandrolsüz gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 855 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 8 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.


Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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