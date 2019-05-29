Bankalarda çalışan güvenlik görevlilerine eğitim

Eğitimde güvenlik görevlileri ‘İletişim Yoluyla Dolandırıcılık' konusunda bilinçlendirildi. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim göstermesiyle dolandırıcılık suçunun da bu süreçte değişim gösterdiği, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin telefon ile aramış oldukları vatandaşlarımıza kendilerini polis/savcı gibi sıfatlar ile tanıtarak hayali senaryolar ile tehdit, korku ve panik hali oluşturup dolandırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları bildirilerek suçla etkin mücadele edebilmek amacıyla bankalarda görev yapan özel güvenlik personeline yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ‘İletişim Yoluyla Dolandırıcılık' konusunda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde İl geneli kamu ve özel bankalarda çalışan 102 özel güvenlik görevlisine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonunda eğitim verilmiştir” ifadelerine yer verildi.