İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baraj gölüne düşen otomobilden son anda kurtarıldılar

Malatya’da baraj gölüne düşen otomobilde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Malatya'da baraj gölüne düşen otomobilde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Gölü Beyazsaray mevkiinde bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak suya düştü. Araçta bulunan Ç.G. ve S.S. isimli şahıslar çevredeki vatandaşların da yardımı ile boğulmaktan kurtarılırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Battalgazi İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Aracın kurtarılması için de çalışma başlatıldı. Baraj gölünde suya batarak gözden kaybolan araçta başka bir kişinin de olabileceğini değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi, suda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıya 20 metre uzaklıkta bulunan araç, çekici yardımı ile sudan çıkartıldı.


Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.