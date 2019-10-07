Barguzu Kavşak Düzenleme çalışmasında sona gelindi

6 kilometre uzunluğundaki Barguzu Caddesinde kavşak düzenleme çalışmaları yapıyor.

Malatya'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Bostanbaşı bölgesinde trafik akışının daha düzenli olması için önceden tedbirler alan Büyükşehir Belediyesi, Barguzu Caddesinin, Saray Bosna Caddesiyle birleştiği noktada kavşak çalışmaları yaptı.

Saray Bosna Caddesinin 350 metrelik bölümünde de genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kavşakta asfaltlama çalışmalarını ise tamamladı.

Barguzu Caddesinin bugüne kadar 2.8 kilometrelik bölümünde değişim dönüşüm çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi bu yılda düzenleme çalışmaları kapsamında kavşak çalışması yaptı. Geriye kalan 800 metrelik bölümde ise şuyulandırma çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da Barguzu Caddesindeki çalışmaları yerinde inceleyip, düzenleme çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Geziye AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Barguzu Caddesinin Malatya için önemli bir aks olduğunu belirten Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, “Bostanbaşı en çok yapılaşmanın olduğu bölgelerden bir tanesi. Barguzu Caddesi bu bölgenin önemli derecede yükünü çekiyor. Doğu-batı istikametinde açtığımız Saray Bosna Caddesi ile birleşen caddemizi standartlara uygun hale getiriyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “Barguzulu olarak yapılan çalışmalardan memnuniyet duyuyorum. Caddemizin büyük bölümü yenileme çalışmaları kapsamında yapıldı. Çok kısa bir bölüm kaldı. Buranın tamamlanmasıyla birlikte nezih bir caddeye kavuşmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya Büyükşehir Belediyesinin birçok yerde yol ve altyapı çalışması yaptığına dikkat çeken Malatya'nın 56 noktasında çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “3.6 kilometre uzunluğundaki Barguzu Caddemizin Malatya'ya yakışır bir hale gelmesi için çalışıyoruz. 2.9 kilometre uzunluğunda olan Saray Bosna Caddemizin 2 kilometrelik bölümünü açtık. 900 metrelik bölümde ise planlama çalışmaları sürüyor. Saray Bosna Caddesi, Yakınca Çevre Yolunu Barguzu Caddesine bağlıyor. Caddenin 900 metrelik bölümü de açıldığında Barguzu Caddesi, Altın Kayısı Bulvarına oradan da Mıhlıdut Caddesine bağlanmış olacak.

Yani Yakınca Çevre Yolu direk olarak Fahri Kayahan Bulvarına bağlanacak. Doğu-Batı istikametinde yeni bir hat ortaya çıkacak. Bu da çevre yolunun batı yakasındaki yoğunluğu aza indirecek, rahatlatacak. Yaptığımız bu yollar bölgenin daha da sağlıklı gelişimini sağlayacak. Sivas Yoluna bağlanacak bağlantı yolumuzu da bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu bağlantı yollarımızı Kuzey ve Güney Kuşak yollarımıza bağlayarak kent için ulaşımı rahatlatacağız. Bu özverili çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Çevre yolunun 2022 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor.”

Çevre yolu projesi ile ilgili Ankara'da bakanlıkla görüştüklerini de belirten Başkan Gürkan, “Yüklenici firma ikinci şantiyesini kuruyor. Dilek Bölgesinde 13 kilometrelik hattın yapımına başlayacaklar. Toplam 53 kilometrelik çevre yolunun 2022 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyi sıkı şekilde takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla istişare ederek, projenin bir an önce bitmesi için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu arada, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol güzergahında yapılan levhalama çalışmalarını da yerinde inceleyerek, bir levhanın montajını kendisi yaptı.