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Barış Pınarı Harekatı için dualar edildi

Malatya Yeni cami’de sabah namazından sonra Fetih Suresi okunarak, Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için dualar edildi.

Malatya Yeni cami'de sabah namazından sonra Fetih Suresi okunarak, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dualar edildi.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi ve Birlik Vakfının organizesiyle kent merkezindeki Yeni Cami'de Fetih suresi okunarak, Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'li terör örgütüne karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerler için dualar ediliyor. Duayı yapan İl Müftüsü Veysel Işıldar, “Teröristlere karşı ordumuzun muvaffakiyet elde etmesi için dua ediyoruz. Onlara herhangi bir zarar gelmemesi için her zaman dualarımız eksik etmemeliyiz" dedi.

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