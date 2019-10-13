Barış Pınarı Harekatı'na minibüsçülerden destek

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, tehditlere ise tepki gösterdi.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı İnce, yapılan basın açıklaması ile Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türkiye'ye tehditlere de tepki gösteren İnce "Biz kuru ekmek soğan yeriz ama asla sizin tehditlerinize boyun eğmeyiz. Barış Pınarı Harekatı da bunun bir göstergesidir. Biz yapılan operasyonun ne kadar doğru olduğunu Akçakale'de PKK/YPG terör örgütünün attığı roket ile 9 aylık Muhammet Omar şehit olduğunda daha iyi anladık” dedi. Türkiye'nin oyunu kuran bir ülke olduğunu da anlatan İnce, ayrıca Türkiye'nin dünya üzerinde ve Ortadoğu'da oynanan oyunları bozabilecek tek ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

Her yerin Türk bayrağı ile donatılması önerisinde bulunan İnce, "Mehmetçiğimiz yanındayız, emrindeyiz. Devletimizin emriyle askere gitmeye vatanımız için ölmeye hazırız” diye konuştu.