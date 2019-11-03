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Barış Pınarı Harekatı'na tiyatrolu destek

Malatya’da Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı tiyatro gösterisi düzenlendi.

Malatya'da Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Tiyatroya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hep birlikte asker selamı ile Mehmetçiğe selam yolladı.


Malatyalı tiyatro oyuncusu ve yönetmen İbrahim Şahin Uymaz, Soykan meydanında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amaçlı tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların da ilgiyle izlediği tiyatro oyunu ile ilgili konuşan İbrahim Şahin Uymaz, "Altın kayısı tiyatro topluğu olarak tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, askerlerimizin yanındayız. Malatya'yı böyle güzel bir şekilde ifade edeceğimizi düşündük, şehitlik anıtı yaparak tiyatro sevenlere güzel bir tiyatro gösterisi yapacağız" diye konuştu.


Tiyatro sonrası ise oyuncular ve vatandaşlar hep birlikte asker selamı vererek askerlere selam yolladı.

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