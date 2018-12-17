Bariyer hırsızına suçüstü

Malatya'da karayolunda yer alan çelik bariyerleri çalan şüpheli suçüstü yakalandı.

Yeşilyurt ilçesinde yol kenarında sürücülerin güvenliği amacıyla konulan demir bariyerleri sökerken suçüstü yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beylerderesi mevkii Gaziantep Caddesi üzerinde devriye gezerken park halindeki bir kamyoneti fark etti. Kamyonetin yanında duran bir şahsın elindeki anahtar ile yol kenarındaki bariyerleri söktüğünü fark eden ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemede yollardan söküldüğü belirlenen toplam 600 kilogram ağırlığında 12 adet bariyer ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 40 bin TL olduğu belirlenen demir bariyerler emniyete götürülürken gözaltına alınan şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.