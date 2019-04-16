Baro Başkanı Han, Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı yayımladığı mesaj ile andı.

Baro Başkanı Enver Han mesajında, "17 Nisan 1993'te kaybettiğimiz 8.Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz Turgut Özal'ı vefatının 26.Yılında sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Üstlendiği görevlerde ülkemize değerli hizmetlerde bulunan Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, büyük hedefler belirleyen, halkımızın sevgisini kazanmış seçkin bir liderdir. Ülkemizin siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaptığı değerli katkılarla köklü değişimlere imza atmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, merhum Cumhurbaşkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.