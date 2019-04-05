Baro Başkanı Han'dan 5 Nisan Avukatlar Günü kutlaması

Açıklamasına 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tüm meslektaşlarının Avukatlar Gününü kutlayarak başlayan Enver Han, “Mesleğimize yıllarca hizmet etmiş fakat bugün aramızda bulunmayıp ahirete intikal etmiş meslek büyüklerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz hafta Hakkın rahmetine kavuşan Uşak Baro Başkanımız Av. Kazım Kargı'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve Camiamızın başı sağolsun” ifadelerine yer verdi.

Baro Başkanı Han, avukatların bir hak savunucusu ve talepçisi olarak, demokratik düzenin hukuka uygunluğu adına hayati önem taşıdığını dile getirerek, "Çünkü, hukukun egemen olmadığı bir ülkede demokrasiden ve sosyal bir hukuk devletinden söz edilemez. Avukatlar, halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle Baroların ve Avukatların görevi sadece mesleki kalkınma, onur ve vakarın korunması, çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir. Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması, kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktördür. Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak Avukatlık Kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun Barolardan büyük beklentileri vardır. Bu bilinçle hukuk devleti, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir. Avukatların ve baroların sesi kesilirse, halkımızın nefesi kesilir” dedi.

Avukatların mesleki sorunlarında ivedi şekilde giderilmesi gerektiğini ifade eden Han, "Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmalıdır, savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntılar giderilmelidir, CMK ve Adli Yardım uyarınca görevlendirilen meslektaşlarımızın ücreti süresinde ödenmeli ve Avukatlık Asgari Ücret seviyesine yükseltilmelidir. Yasa gereği eşit haklara sahip olan Avukatlar ile Hakim ve savcılar arasında ita amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmamalıdır. Kamu Avukatlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir, avukat, hakim ve savcı stajyerlerine verilen haklar verilmelidir. Avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının, mevcut staj yapan meslektaşlarımın kazanılmış hakları korunarak ivedi getirilmelidir. Savunma hakkı lüks olmaktan çıkarılarak, Avukatlık Hizmetlerinde alınan KDV yüzde 18'den aşağıya çekilmelidir. Avukatlara yeşil pasaport verilmeli, Avukatlardan silah ruhsat harçları alınmamalıdır. Yapımı yaklaşık beş yıldır geciken Adliye Sarayı inşaatına ivedi olarak başlanmalıdır. Malatya Barosu kurulduğu günden günümüze kadar hukuk devleti başta olmak üzere hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı bağımsızlığı yolunda ödünsüz yürüyüşünü sürdüren eksiksiz demokrasi ve adil yargılanma yanında, tüm özgürlüklerin engelsiz bir biçimde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu amacın, çoğunluğun azınlığın haklarını gözettiği, katılımcılık ve çoğulculuğun özümsendiği, çağdaş ve eksiksiz bir demokraside gerçekleşeceğine inanmaktayız" diye konuştu.

Han, açıklamasında tüm meslektaşlarının Avukatlar Gününü de kutladı.