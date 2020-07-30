Baro Başkanı Han'dan Bayram mesajı

Enver Han, Kurban Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Enver Han, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında bayramların müstesna günler olduğunu ifade ederek, “Bayramların bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız, milli ve manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevincimizi artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günlerdir” dedi.

Başkan Han, “Milletimizin gelecek nesillere bırakacağı en büyük değer, köklü kültür ve medeniyet geleneğinin kazandırdığı dayanışma ruhu içerisinde ailelerimizle, çocuklarımızla, komşularımızla ve milletçe idrak edeceğimiz özel bayram günleri olacaktır. Büyüğüyle küçüğüyle, gurbette yaşayanıyla, aile fertlerinin bir araya geldiği, özlemlerin giderilip dostlukların tazelendiği bu özel günlerin, tüm İslam aleminde nice güzelliklere vesile olmasını; huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum. Bu duygu ve düşünceyle, mübarek Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.