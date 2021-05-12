Baro Başkanı Han'dan bayram mesajı

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, mesajında "Bayramlar, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız, milli ve manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevincimizi artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günlerdir. Milletimizin gelecek nesillere bırakacağı en büyük değer, köklü kültür ve medeniyet geleneğinin kazandırdığı dayanışma ruhu içerisinde ailelerimizle, çocuklarımızla, komşularımızla ve milletçe idrak edeceğimiz özel bayram günleri olacaktır.Ancak bu bayramı biraz buruk yaşıyoruz. Corona salgını nedeniyle hakkın rahmetine kavuşan meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu bayramda sevdiklerimizle yanyana olamasak da gönül diliyle bayramlaşıyoruz. Corona Salgınının bitmesi ve sağlığımıza kavuşmamız en büyük dileğimizdir. Büyüğüyle küçüğüyle, gurbette yaşayanıyla, aile fertlerinin bir araya geldiği, özlemlerin giderilip dostlukların tazelendiği bu özel günlerin, tüm İslam âleminde nice güzelliklere vesile olmasını; huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in bayram öncesi Filistin halkına uyguladığı zulmü de kınayan Başkan Han," İsrail Devletinin, Filistin halkına uyguladığı zulüm nedeniyle İsrail devletini kınıyor ve lanetliyoruz. Tüm devletlerin bu insanlık suçuna sessiz kalmamasını bekliyoruz. Bu duygu ve düşünceyle, mübarek Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.