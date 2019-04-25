Baro Başkanı Han'dan Güder'e ziyaret

Enver Han, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Enver Han, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan Han, Başkan Güder'in Malatya'da sevilen bir insan olduğunu belirterek, “Osman Güder, Malatya siyasetinde 16 yıl gibi uzun bir süre en yerelde ve teşkilatın sıfır noktasından başlayıp, bugün Battalgazi Belediye Başkanlığı'na kadar yükselmiş, AK Parti teşkilatı içerisinde ve Malatya camiasında sevilen, sayılan bir isim. Benimde şahsen hukukumun olduğu ve kendisini önemsediğim, değer verdiğim bir başkanım. Bundan sonraki üstlenmiş olduğu görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı hizmetlerini bekliyoruz. Battalgazi'nin çıtasını daha yükseğe koymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler yerel yöneticiler olarak, özelde Battalgazimiz, genelde Malatyamız için, hizmet etme adına kendileri bir kulvarda koşuşturuyorlar, hizmet ediyorlar, bizlerde yerelde Malatyamıza hizmet etme anlamında elimizden gelen çabayı, gayreti inşallah sarf edeceğiz. Siyasette 17 yıldır AK Parti içerisinde siyaset yapıyoruz. Bölgeyi biliyoruz, tanıyoruz, ihtiyaçlarını daha önceden tespit etmiştik. STK'larımız ile, Baromuz ile birlikte istişaremizle Malatyamıza hangi yönde nasıl katkıda bulunabiliriz, önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde layık olduğu yere taşımak için, gerek bizler olsun, gerek STK'larımız olsun, gerek Büyükşehirimiz olsun, bu hizmeti sunma adına çaba ve gayreti, sarf edeceğiz” diye konuştu.