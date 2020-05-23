Baro Başkanı Han'dan Ramazan Bayramı mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl bayramın buruk yaşandığını söyledi.

Baro Başkanı Enver Han mesajında, “Bayramlar, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız, milli ve manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevincimizi artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günlerdir” ifadelerine yer verdi.

Han, “Milletimizin gelecek nesillere bırakacağı en büyük değer, köklü kültür ve medeniyet geleneğinin kazandırdığı dayanışma ruhu içerisinde ailelerimizle, çocuklarımızla, komşularımızla ve milletçe idrak edeceğimiz özel bayram günleri olacaktır. Ancak bu bayramı biraz buruk yaşıyoruz. Bu bayramda sevdiklerimizle yan yana olamasak da gönül diliyle bayramlaşıyoruz. Korona salgınının bitmesi ve sağlığımıza kavuşmamız en büyük dileğimizdir.

Büyüğüyle küçüğüyle, gurbette yaşayanıyla, aile fertlerinin bir araya geldiği, özlemlerin giderilip dostlukların tazelendiği bu özel günlerin, tüm İslam aleminde nice güzelliklere vesile olmasını; huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum. Bu duygu ve düşünceyle, mübarek Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.