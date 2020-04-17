Baro Başkanı Han'dan Turgut Özal mesajı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Han, yayımladığı mesajında, 31 Ekim 1989'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Malatyalı Turgut Özal'ın 9 Kasım 1989 günü bu görevine başladığını belirterek, "Türkiye'nin değişiminde, gelişiminde ve kalkınmasında büyük gayretler sarf eden Turgut Özal, yaptığı reformlarla da ülkemizde önemli işlere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, devlet adamı olarak gerçekleştirdiği icraatlarla, milletimizin gönlünde her zaman önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin demokratikleşme ve kalkınma sürecinde unutulmaz izler bırakan, hizmetleriyle ülkemize değer katan Özal, her zaman saygı ve sevgiyle hatırlanacaktır. Milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamları ve siyasetçiler arasında yer alan 8. Cumhurbaşkanımız hemşehrimiz Turgut Özal'ı rahmet ve minnetle anıyoruz ruhu şad mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.