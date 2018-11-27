Baro Başkanı Han'dan yeni adliye binası talebi

Enver Han, Malatya'ya yeni bir adliye binasının kazandırılması noktasında biran önce çalışmalara başlanılması gerektiğini ifade ederek, “Beylerderesinde yer alan eski köy hizmetleri arsasında ısrarcıyız” dedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan olağan genel kurul ile yeniden Malatya Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Enver Han, baro olarak her zaman hukukun üstünlüğünü savunduklarını ve savunmaya da devam edeceklerini ifade etti. Kendisini 3'üncü dönemde yeniden başkanlığa seçen tüm üyelere teşekkür eden Han, “Biz Malatya barosu olarak hukukun üstünlüğünü her zaman savunduk, kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını, bağımsız savunmayı, demokrasiyi savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Anayasanın verdiği yetki gereğince ‘Barolar hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumakla mükelleftir' der ve biz bunun farkındayız. Malatya ölçeğinde oluşabilecek bir halk ihlallerinde biz vatandaşımızın yanındayız. Bir sloganımız var, ‘Avukatların sesi kesilerse halkın nefesi kesilir' biz hak arayan hakkını arayan vatandaşımızın yanında olduk olamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Baro olarak adliyenin yakınında sosyal tesis açtıklarını da belirten Han, “Avukat ve yargı mensuplarının sosyal yönde ihtiyaçlarını giderecek, bir tesis ihyacı vardı biz bunu adliye karşısında olan bir yeri Malatya baromuza kazandırdık” şeklinde konuştu.

Malatya'ya yeni bir adliye binasının kazandırılması için göreve geldikleri günden bu yana çalıştıklarını da kaydeden Han, “2014 yılında bu yanı hep hassas davrandık, hep yeni adliye binasının yapılması ve bir an önce Malatya'ya kazandırılmasını istedik. Şu andaki mevcut adliye binası bizim fiziki koşulları ve yargısal faaliyetleri yürüten meslektaşlarımız ve hakim ve savcılar acısında uygun fiziki koşulu taşımamakta” dedi.

Yeni adliye binasının kente kazandırılması noktasında ciddi aşmalar elde edildiğini ve Beylerderesi mevkiinde bulunan 28 dönümlük eski köy hizmetleri arsası için projenin hazırladığını kaydeden Han, “İhalesi de yapılmıştı, bütçesinde hazırdı, ancak daha sonra siyaset kurumunun bir biri ile anlaşamaması üzere çok ciddi bir sıkıntıya girdik. Daha sonra adliye binası ile ilgili bize askeri hastanenin bulunduğu alan teklif edildi, Yimpaş'ın olduğu bölge teklif edildi, şu an baktığımızda yeni adliye binası ile ilgili 3 ayrı yer için teklif var. Bizim için en uygun yer eski köy hizmetleri n arsası. Çünkü projesi yapılmış ve bize teslim edilmişti. Buranın bir an önce gerek yeni seçilecek olan büyükşehir belediye başkanımızdan, gerekse milletvekillerimizden ısrarla yeni adliye binasının Beylerderesi bölgesine götürülmesini istiyoruz. Adliye binasına yakışır bir arsa biz bunun takipçisi olacağız, seçimlerden sonra bunu ısrarla gündemde tutacağız” diye konuştu.