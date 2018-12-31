Baro Başkanı Han'dan yeni yıl mesajı

Enver Han, yayımladığı mesajda yeni yılı kutlayarak, "2019 yılının sağlık, huzur, mutluluk dolu; barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Baro Başkanı Han, yayımladığı mesajında, bir yılın daha geride bırakılarak beklenti ve umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Sevinçlerinden çok üzüntü ve kederlerini birlikte paylaştığımız 2018 yılını geride bırakarak yeni bir yıla yine hep birlikte merhaba diyoruz” ifadelerine yer verdi. Yaşamın olduğu yerde umudun hep var olduğunu dile getiren Han'ın mesajında, "Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumak ve güçlendirmektir. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temenni ediyorum. Yeni yılın; sağlık, huzur, mutluluk dolu; barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyorum. Malatya Barosu olarak; yeni yılda da adaletin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" denildi.