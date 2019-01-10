Baro Başkanı Han'ın Gazeteciler Günü mesajı

Han, mesajında, “Gazeteci geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışı ile habercilik adına emek veren basın çalışanlarının bütünüdür. Toplumumuzu doğru bilgilendirmek adına karşılaşılan her türlü zorluğa rağmen özveri ile görevlerini ifa eden, toplumun ortak sesi olan basın çalışanları, kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Halkın bilinçlenmesi, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenirler. Basın çalışanları, toplumun aydınlatılması sürecinde farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yayınlarken, önemli ve hassas bir görev ifa eder. Bu duygu ve düşüncelerle, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nü kutluyor, hayatlarını kaybeden basın çalışanlarına da Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.