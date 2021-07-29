Başakşehir'in genç sağ beki Yeni Malatyspor'da

Yeni Malatyaspor, Başakşehir’in genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya’nın 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Yeni Malatyaspor, Başakşehir'in genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'nın 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malatya temsilcisi, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda Başakşehir ile anlaştı.
Yeni Malatyaspor, sosyal medya paylaşımında, “Kulübümüz, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda Başakşehir FK ile anlaşmıştır. Hoş geldin Muhammed” ifadelerine yer verildi.