Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

lik elde eden öğrencilere altın ödülü verildi.

Yapılan sınava üç bin öğrenci katılırken sınava giren 5. 6. 7. 9. 10. ve 11. sınıflarda birincilik elde eden öğrenciler ile sadece 8. sınıflara yönelik yapılan LGS denemesinde ilk üçe giren öğrencilere de aynı törende altın ödülleri takdim edildi. Ödül törenine aileleri ile katılan öğrenciler Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının sınavlarında başarı elde etmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek elde ettikleri derece ile hem tam burslu okuma imkanı elde ettiklerini hem de altın ödülü ile ödüllendirildiklerini söyledi. Yapılan ödül törenine katılarak çocuklara altınlarını takdim eden Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya ise, “Başarılı çocuklarımızı ödüllendirmek bizleri çok mutlu ediyor. Her yıl Malatya genelinde düzenlediğimiz bursluluk sınavlarımıza büyük bir rağbet oluyor. Bazen yerimiz kalmadığı için sınav başvurularını kabul edemediğimiz de oluyor. Bu teveccühün sebebini köklü bir kurum olmanın ve yaptığımız işten emin olmanın bir yansıması olarak düşünüyorum. Bu çocuklarımız gerçekten zor diyebileceğimiz sınavlarda birincilik elde ettiler dolayısıyla aldıkları ödülleri de fazlasıyla hak ettiler. Ben bu başarıda büyük payı olan velilerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.