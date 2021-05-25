TÜBİTAK öncülüğünde Amerika'da düzenlenen Regeneron ISEF isimli Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil ederek SPIE özel ödül kategorisinde dünya birinciliği başarısı elde eden Feridun Balaban ile diğer başarılı öğrencilere hediye verildi.

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi Feridun Balaban, ‘Bor ve azot katkılı, elmas gibi karbon malzemesinin çok katmanlı güneş panellerinde üst katman olarak kullanımının panellerin verimlilikleri ve spektral etkinliklerinin incelenmesi' projesi ile geçtiğimiz yıl TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birinciliği elde etmişti.

Bu yıl da TÜBİTAK öncülüğünde Amerika'da düzenlenen Regeneron ISEF isimli Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Dünya'nın farklı yerlerinden projelerin katıldığı yarışmada projesi ile SPIE özel ödül kategorisinde dünya birincisi seçilen Feridun Balaban'ı makamında kabul edip tebrik eden Vali Aydın Baruş, “Malatya olarak başarından dolayı gurur duyduk, gençlerimize çok önem veriyoruz, sende çok başarılı bir öğrencimizsin, bundan sonra da çok daha iyi dereceler elde edeceğine de yürekten inanıyorum” dedi.

Güven'e de hediye

Ayrıca Regeneron ISEF isimli Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden diğer öğrenci Ahmet Enis Güven'i tebrik eden Vali Aydın Baruş, danışman öğretmenleri Savaş Zafer Güler ve Mehmet Arslan'a teşekkür ederek, "Malatya Bilim Sanat Merkezindeki eğitim çalışmalarınızla çocuklarımızı gerek ulusal, gerekse uluslararası yarışmalara hazırlama ve yardımlarınızdan dolayı elde edilen dereceler bizleri onurlandırdı. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Arslan, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi danışman öğretmenleri Savaş Zafer Güler, Mehmet Arslan ile Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Feridun Balaban ve Ahmet Enis Güven'in hazır bulunduğu ziyaret sonunda öğrencilere hediye veren Vali Aydın Baruş, hatıra fotoğrafı çektirdi.