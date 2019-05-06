Başarılı sporculardan Başkan Kazgan'a ziyaret

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 5 Mayıs tarihinde Samsun'da düzenlenen Muay-Thai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda dereceyle dönen sporcuları makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Faaliyet programında yer alan Okullar Arası Muay-Thai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda derece alan öğrenciler Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile buluştu.

Akçadağ Anadolu Lisesi öğrencilerinden 54 kg'da 1. olan Hatice Akbaş'ı ve 60 kg'da 3. olan Kübra Bozkurt'u makamında ağırlayan Başkan Kazgan, sporcuların aldıkları başarılardan dolayı kendilerini tebrik etti. Kazgan Akçadağ'ın tanıtımında sporun ve sporcuların katkısının çok olduğunu belirterek, “ Gençlerimizin aldıkları bu başarı bizleri memnun etti. Bu kardeşlerimiz daha önceden de bizleri aldıkları başarılarla memnun etmişti. Sporcu kardeşlerimiz her geçen yıl başarılarına yenilerini ekleyerek kariyerlerini şimdiden zirveye taşıdılar. Özellikle Hatice kızımızı tebrik ediyorum. Turnuvada birinci olurken Dünya Şampiyonu'nu yenerek Türkiye birincisi olması bizleri ayrıca memnun etti. Burada kızlarımızı tebrik ederken ailelerini ve hocalarını da tebrik ediyorum” diye konuştu.