Başhekim Aktürk'te aşı oldu

Sağlık Bakanlığı'nın korona virüse yakalanan sağlık çalışanlarında 6 ay şartını kaldırması üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'te aşı vurdurdu.

Çin'den gelen korona virüs aşılarının sağlık çalışanlarına vurulmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı aldığı karar ile 6 ay içerisinde korona virüse yakalanan sağlık çalışanlarının da aşı olmasının önünü açtı. Bu kapsamda geçtiğimiz Eylül ayında virüse yakalanan ve atlatan Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'de aşının ilk dozunu yaptırdı. Konuyla ilgili açıklama yağan Başhekim Aktürk, “Sağlık çalışanlarına 6 ay şartının kaldırılması ürerine aşımı yaptırdım. Aşı bizi rehavete kaptırmamalı, kurallara sıkı sıkıya uyarak İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, herkesi aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.