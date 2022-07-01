Başhekim Deniz görevi bıraktı

Dr. Serdar Deniz görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yaklaşık 11 ay önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başhekim olarak atanan Doç. Dr. Serdar Deniz görevinden ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Deniz,” Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sizlerle, yoğun pandemi döneminden normalleşmeye geçiş sürecinde birlikte çalışma fırsatı buldum. Büyük bir özveri örneği sergilediniz. Başhekimliğim süresince beni yalnız bırakmayıp, karar verme aşamalarında her türlü desteği verip, sağlık hizmetlerinin nitelikli ve kesintisiz bir şekilde verilmesi için elinizden geleni yaptınız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle çalışma fırsatı buldum'' ifadelerini kullandı