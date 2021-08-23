Başhekim Deniz: “Hedefimiz Covid-19 sürecini en iyi şekilde yönetmek”

Dr. Serdar Deniz, Pandemiyle birlikte sağlık alanında birçok değişiklik yapıldığını, amaçlarının pandemi sürecini ve bu süreç içerisinde hastaneye gelmekte çekinen diğer hastaları tedavi etmek olduğunu söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz hastanenin işleyişi, sağlık sistemindeki süreci en iyi şekilde yürütme hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan ve Doçentliğini Halk Sağlığı Uzmanlığı alanında alan Doç. Dr. Serdar Deniz, ana hedeflerinin Covid-19 Pandemi sürecini yönetirken aynı zamanda Covid-19 pandemi sürecinin dışındaki diğer hastaların tedavilerinin yapmak olduğunu ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte Covid- 19 pandemi nedeniyle sağlık hizmetleri sunumunda belirli ayarlamalara ve değişikliklere ihtiyaç duyuluyor. Asıl hedefimiz pandemi süreci atlatılana kadar hem pandemi sürecini iyi organize edebilmek hem de pandemi süreciyle birlikte, hastanemize başvurmak çekinen veya başvurusu kısıtlanan hastalarımızın tedavilerini organize edebilmek. Çünkü sadece Covid- 19' a ilişkin yaklaşım sergilendiiği zaman bunun dışında kalan hastalarımızın sağlık problemlerini çözmekte çok gecikebiliyoruz. Ana hedefimiz Covid- 19 pandemi sürecini yönetirken aynı zamanda Covid - 19 dışındaki hastalıkları yaşlılar, kronik hastalar, özellikle kanser hastalarının tedavilerinin planlanmasına ilgi göstereceğiz” şeklinde konuştu.