Basın mensuplarından Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'e sert tepki

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in, yerel basını suçlayıcı açıklamalarına Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nden tepki geldi. Başkanlar Kurulu Üyesi Mehmet Aydın, “Adil Gevrek'i yerel medyaya dil uzatmadan önce kulübün ekonomik durumuyla ilgili kamuoyuna şeffaf bilgiler vermeye davet ediyoruz” dedi.

Hafta sonu oynanan Galatasaray maçı sonrası stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in, takımdaki futbolcuların antrenmanı boykot etmesi ile ilgili, “Bunlar aslında normal şeyler ama yerel medyamız bu işleri büyütmeyi seviyor" açıklaması, Malatya'daki yerel medyayı kızdırdı.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nden, Başkan Gevrek'e tepki geldi. Başkanlar Kurulu Üyesi Mehmet Aydın, “Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray maçı sonrası yapmış olduğu açıklamada, görevini her türlü olumsuzluklara rağmen şehrinin ve ülkesinin menfaatine göre yerine getiren Malatya basını için nahoş ifadelerde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Gevrek'in, basın camiasını kulüple ilgili yanlış bilgi vermekle suçladığını aktaran Aydın, “Görev yaptığı süre içerisinde hiç bir zaman şeffaf olmayan, Yeni Malatyaspor'u geldiği son durum itibariyle ekonomik bir uçuruma sürükleyen Adil Gevrek'i yerel medyaya dil uzatmadan önce kulübün ekonomik durumuyla ilgili kamuoyuna şeffaf bilgiler vermeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki Adil Gevrek, kulübü borçsuz bir şekilde devraldı ve aynı şekilde kamuoyuna hesap verme noktasında yükümlülük taşımaktadır. İşte bu nedenle kulübün ekonomik yapısıyla ilgili para krizinden dolayı antrenmana çıkmayan futbolcuların bu durumu takımın hocası tarafından da basın toplantısında açıkça belirtilmiştir. Şu durumda Adil Gevrek'i açıklamalarından dolayı yerel medyadan özür dilemeye davet ediyoruz” cümlelerine yer verdi.