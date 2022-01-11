Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 kişilik, hastalara basınç altında oksijen solunumu imkanı sunan basınç odası hizmete girdi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, 12 kişilik basınç odasını gezerek bilgi aldı. Burada açıklama yapan Bentli, "Hastanemizde 12 kişilik bir basınç odası hizmete başlamış ve ilk hastalarını tedaviye almış bulunmaktadır. Basınç odamız günümüz şartlarının modern teknolojisi ile donatılmış olup hasta güvenliği ve konforu ön planda tutulmuştur” ifadelerini kullandı.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) önerilen veya mevcut şikayetleri sebebiyle muayene olmak isteyen hastalar, MHRS ve ALO 182 aracılığı ile Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp bölümüne randevu alarak müracaat edebiliyor.