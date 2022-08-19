Başından yaralanan kadın, güvenlik korucusunun silahıyla vurulmuş

Malatya'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadının, güvenlik korucusunun silahından çıkan kurşunla yaralandığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde Perşembe günü 21.30 sularında meydana geldi. S.E. (39) baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.E., önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Ağır yaralanan S.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.'yi (49) gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, olayda kullanılan silahın, güvenlik korucusu M.E.'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.