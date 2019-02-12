Başkan Adayı Ali Ekinci esnafın sorunlarını dinliyor

Esnaflarla tek tek tokalaşarak sohbet eden Ekinci, sorun ve sıkıntıları dinledi. Esnafın sıcak ilgisiyle karşılaşan Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Bizim için en değerli varlık halkımızdır. Biz sırtımızı halkımıza dayarız, biz halka dayalı bir siyaset yaparız. Biz halkın geleceği için mücadele ederiz' sözlerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanının bu söylemlerine karşılık onun gölgesine sığınıp onun resminin arkasında Cumhurbaşkanına ihanet eden bir ihanet şebekesi var. Bu her yerde olduğu gibi Malatya'da da bir beşli şebeke var ki bunlar parti içerisi şebekelinmiş, Malatya'nın başına musallat olmuş bir menfaat şebekesi var. Bu menfaat şebekesi toplumu hiçe saymış, bu menfaat şebekesi halkın aklı ile alay etmiş” şeklinde konuştu.

İsim vermeden AK Parti Malatya Milletvekillerini eleştiren Ekinci, “Kendilerine göre bir liste hazırladılar. Bu listede toplum nezrinde itibar görmedi. Bugün sadece Battalgazi'de değil, Malatya'nın her ilçesinde bu tepki var. Her kesim ayağa kalktı çünkü herkese saygısızlık yaptılar. Onun için diyorum ki biz onlar gibi düşünmüyoruz. Biz kendimizi toplumumuza insanımıza seçmenimize halkımıza destek için bu yoldayız. Halkımız ne derse biz oradayız” ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini sürdüren Ekinci şöyle konuştu:

“Biz menfaatçilerin menfaati için değil birilerin karşısında eğilmek, çantasını taşımak onların menfaati için değil ömrümüzün sonuna kadar halkımızın yanında durup halkımızın geleceği ve saadeti için mücadele vereceğimizi söz verdik. İnan ki ben Battalgazi ilçemizin içinde gerek esnafı ile gerek mahalle ziyaretlerinde gördüğüm fotoğraf ‘artık yeter' demeleridir. Bizi her yönü ile aldattılar. Şu başımızdaki menfaat şebekesine dur demenin zamanı artık gelmedi mi? O yüzden değerli dostlar, biz sizin sesiniz ve duygularınızın tercümanı olarak bu yolda devam edeceğiz” diye konuştu.