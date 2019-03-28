Başkan adayı Cem Parlak, taksici esnaflarıyla buluştu

Taksici esnaflar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Adayı Cem Parlak, önümüzdeki yerel seçimlerin önemine değinerek “Vatandaşlarımız bu Pazar günü sandık başına giderek tercihlerini yapacaklar. İktidar partisi kabul etmiyor ama ekonomik kriz var bunu görebiliyoruz, vatandaşlarımız ekonomik krizi cebinde hissediyor” dedi. Taksici esnafı ise yerel seçimlerde, kenti en iyi yönetecek adaya destek vereceklerini belirterek Parlak'a destek sözü verdi. Başkan adayı Parlak, daha sonra Yeşilyurt'ta 633 hektarlık tarım alanının sulanması adına yapılan Beylerderesi Baraj Göletinde incelemelerde bulundu. Parlak, baraj göleti ile ilgili merak ettikleri konular olduğunu dile getirerek “Gündüzbey ve Yeşilyurt'un kanalizasyonu nereye bağlı ve nereye akıyor. Buraya akıyorsa, yazın burada koku ve sinekler olacak. Bunlara neden önlem alınmadı, neden hemen yapıldı, soruyorum. Konunun takipçisi olacağız ve bunun peşini bırakmayacağız” dedi.

Parlak ayrıca barajdaki suyun yükselmesiyle birlikte kente gelen eski karayolunun da suyun altında kalacağını belirterek “Burada alternatif ikinci bir yol yok, bununda düşünülmesi gerekiyordu. Gördüğünüz gibi Beylerderesi viyadüğü fazla sağlıklı değil, gölette sağlıklı değil, burada bir tane park yapıldı ama insan sağlığı daha önemli” şeklinde konuştu.