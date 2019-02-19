Başkan adayı Güder: "Vatandaşa altyapı yaparsın, üst yapı yaparsın, bina yaparsın ama gönlüne girmediğinde bunların hiçbir anlamı kalmaz”

Biz bir mahalleye yatırım yaparken bu mahallenin eşrafının, orada yaşayan sakinlerinin, oranın sahibi olan insanlarının görüşlerini, önerilerini almadan hiç bir adım atmayacağız" dedi.

Malatya'da katıldığı yerel bir televizyon programında konuşan AK Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder, "Şahsım olarak AK Parti'nin çeşitli kademelerinde bulundum ve 14 seçim yaşadım. Görev süremiz içerisinde Malatya'nın mevcut 718 mahallesine gerek vekillerimizle, gerek bakanımızla, gerek genel başkan yardımcımız ve belediye başkanlarımızla gittik. Daha sonraki süreçte de Battalgazi ilçe başkanı olduktan sonra mevcut 102 mahallemiz, 322 caddemiz ve bin 826 sokağımızda vatandaşlarımıza gittik ve onları dinledik. Biz buralarla ilgili çalışmalar yaparken ana kadememizdeki kadın kolları olsun, gençlik kolları olsun, mahalle temsilcileri olsun, muhtarlarımızla birlikte nerenin ne sorunu var, hangi yatırımlar yapıldı, ne eksiler var, bunların tespitini yaptırdık ve rapor haline getirdik. Bu şekilde 102 mahallemizin dosyasını oluşturduk. İnşallah Rabbim nasip ederse 31 Mart'ta gereken oyu Battalgazimizden aldıktan sonra, sorunlarımız belli, çözüm önerilerimiz hazır ve buraya kazandıracağımız projelerimiz neler diye 3 başlık altında hemen önümüze dosyaları alacağız ve çalışmalara başlayacağız. Hangi mahalleye aciliyet durumuna göre hangi hizmeti götüreceğiz bununla başlayacağız inşallah” dedi.

"İhtiyaç neyse ona göre hareket edeceğiz”

Güder, göreve gelmeleri halinde hangi projeleri hayata geçireceklerinden de bahsederek, "Mahallemizde ihtiyaç neyse ona göre hareket edeceğiz. Battalgazi bölgesine bir nikah salonu kazandıracağız. Bu eksikleri ya da talepleri inşallah 5 sene içerisinde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Güder, vatandaşa hizmetkar olarak çalışacaklarını da vurgulayarak, "Medeniyetin dünya üzerinde ilk kurulduğu yer Arslantepe. O medeniyete layık olma adına, o medeniyetin bugüne kadar oluşturmuş olduğu gelişmişliği yakalama adına, bizim hedeflerimiz bunlar. İnşallah bunları yapma adına da Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi vatandaşımıza hizmetkar olarak, ekibimizle gece gündüz demeden çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Masa başında karar alıp, o bölgeyi yönetme yoluna gitmeyeceğiz”

AK Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan adayı Güder, masa başında karar alan bir yönetim tarzlarının olmayacağını, katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini dile getirerek, "İnsanların gönüllerini fethettiğinizde, bir daha kolay kolay çıkarılmazsınız. Zaten Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar iktidar olmasının ülkemizi yönetmesinin nedeni de bu. Hangi hükümetler olursa olsun, hangi ülke olursa olsun, milletiyle barışık olan devlet ve hükümetlerin ömürleri uzun olur. Siz öncelikle karşınızdaki insana insan olduğunu hatırlatacaksınız. Onu eşref-i mahlukat olarak muhatap alacaksınız. Hani derler ya bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Vatandaşa altyapı yaparsın, üst yapı yaparsın, bina yaparsın ama gönlüne girmediğinde bunların hiçbir anlamı kalmaz. Biz özellikle gönüllere girme hususuna şu olayı çok önemsiyoruz. 11 manifestondan 1 tanesi katılımcılık, yani beraber karar alma iradesi. Buradan örnek olarak, biz bir mahalleye yatırım yaparken bu mahallenin eşrafının, orada yaşayan sakinlerinin, oranın sahibi olan insanlarının görüşlerini, önerilerini almadan hiç bir adım atmayacağız. Yani masa başında karar alıp, o bölgeyi yönetme yoluna gitmeyeceğiz” diye konuştu.