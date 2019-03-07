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Başkan Adayı Kırteke seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, Akçadağ ilçesini Bağlı Bahri Mahallesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Kırteke 31 Mart seçimlerine değinerek, "Göreve seçildiğimiz gün itibariyle hizmetlerimiz devam edecektir. Biz gönül belediyeciliği yapacağız, tüm kalpler kazanacağız. Nerede hizmet eksik ise oraya hizmet götüreceğiz. Biz milletimize efendi olmaya gelmiyoruz hizmetkar olmaya geliyoruz. Tüm Akçadağlıların Belediye Başkanı olarak herkesi kucaklayarak hep birlikte daha güzel bir Akçadağ inşa edeceğiz” diye konuştu.

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