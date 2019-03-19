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Başkan Adayı Kırteke'den sandık çağrısı

Cumhur İttifakı Ak Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Akçadağ ilçesine bağlı olan Ören Mahallesi’nde vatandaşları sandık çağrısında bulundu.

Cumhur İttifakı Ak Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Akçadağ ilçesine bağlı olan Ören Mahallesi'nde vatandaşları sandık çağrısında bulundu.


Ören Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Kırteke, yaptığı konuşmada vatandaşlara sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Cumhur ittifakına oy isteyen Kırteke, “Seçim çalışmalarımız kapsamında ilçemize bağlı olan Ören Mahallesinde mahalle sakinlerimiz ile bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Yoğun ilginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 31 Mart sabah Akçadağ ilçemiz sandık başına giderek tarih yazacak. Geleceğimiz için yarınlarımız Cumhur İttifakına oy verelim” dedi.


Seçim günün kadar çalışmalarını sürdüreceklerini de anlatan Kırteke, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız, gönül kazanacağız. Kapı kapı gezerek projelerimizi anlatacağız” diye konuştu.

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