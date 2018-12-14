Başkan Adayı Mahmut Polat, Anadolu Basın Birliğini ziyaret etti

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Mahmut Polat, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Anadolu Basın Birliği Derneğini ziyaret eden Polat, “AK Partimiz ile bizim gönül bağımızın olduğu, ideallerimizi gerçekleştirme fırsatı bizlere sunan siyasi partimizdir. Bunları göz önünde bulundurarak AK Partimizden kıymetli ilçemiz, gönül coğrafyamızın başkenti Yeşilyurt'umuza belediye başkanlığı aday adaylığı ile ilgili başvuruda bulundum” dedi.

Belediyeciliğin bir hizmet ve gönül işi olduğunu dile getiren Başkan Adayı Polat, şunları söyledi:

“Bizim anlayışımızda insan odaklı bir hizmet olacağı kapılarımızı sonuna kadar halka açık olacağını ve Makam odasında oturan bir başkan olmayacağız gece gündüz demeden çalışan bir başkan olacaktır. Bizlere görev verildiği takdirde hep birlikte güzel Yeşilyurt'umuzu yöneteceğiz. Halkımız ile bir gönül bağı kuracağız. Kamu idaresindeki deneyim ve tecrübelerimi Yeşil yurtlularımızın hizmetinde kullanacağız, kullanmaya devam edeceğiz. Başvuru sürecinden günümüze kadar gece gündüz demeden Yeşilyurt'umuz için çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. Yeşilyurt'umuzun kıymetli beldelerinde esnaf kardeşlerimiz ve halkımız ile buluştum ve buluşmaya davam ediyorum.

Farklı bir belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda halkımıza hizmet etmeye talip olduğumuzu her daim vurguladığımı ifade ettim. Bütün bu süreçte hedefimiz olan gönül belediyeciliğini nasıl inşa edeceğimize yönelik planlamalarımızı izah ettik”

Yeşilyurt ilçesi için çok önemli projelerinin olduğunu da kaydeden Polat, “Allah nasip ederse göreve gelir gelmez bu projelerimizi hayata geçireceğiz. AK Parti Genel Başkanımız, Ülkemizin değerli Başkanı ve davamızın öncüsü Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin aday belirleme süreci ile ilgili en doğru kararı vereceğinden şüphem yok. Kazanan Yeşilyurt, kazanan Malatya'mız, kazanan halkımız olacaktır. Bu gün bizleri burada misafir eden ve bizleri kabul eden Malatya Anadolu Basın Birliği Dernek Başkanı Zeki Dağ ve yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızdan başarılar diliyorum” diye konuştu.

Malatya Anadolu Basın Birliği Başkanı Zeki Dağ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ülkemiz için kim taş üstüne taş korsa onun yanındayız, destekçisiyiz. Dileğimiz ülkemizi ve Malatya'mızı yönetecek i liyakat sahibi insanların görev başına gelmesidir. Tabi ki belediyecilik zor bir iştir. Belediyecilik demek bir ekip işidir" ifadelerine yer verdi.