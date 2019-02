Başkan adayı Marasalı seçim çalışmalarını sürdürüyor

Marasalı bu kapsamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimleri ve Malatya'nın ekonomisi ile ilgili istişarelerde bulundu.

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemali Marasalı, ilk olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemali Marasalı yıllardan beri tanıdığımız değerli bir dostumuzdur. Çıktıkları yolda başarılarının devamını diliyoruz. Önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Ümit ediyoruz ki memleketimiz için her şeyin hayırlısı olur. Halkın talebi ne ise bu gerçekleşir. Ülkemize, memleketimize katkıda bulunacak değerli insanlar göreve gelir” şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemali Marasalı ise, “Buraya gelmişken hem eleştiri yapalım hem de Malatya'mıza neler yapabileceğimizi konuşalım istedik. En büyük eleştirimiz şu ki, Malatya Doğu Anadolu Bölgesinde yatırım yapılabilir iller sıralamasında sosyo ekonomik olarak en önde gelen illerin başında. Fakat Malatya ne yazık ki bu yatırımı hakkıyla alamıyor. Bunun sorgulanması lazım. Bunu niye alamadığı konusunda bir eleştiri yapılacak olursa, gönül isterdi ki burada belediye başkan adayları açıklandığı zaman sivil toplum örgütleri, sadece Ticaret ve Sanayi Odası değil aynı zamanda Esnaf Sanatkarlar odaları ile diğer odalarımız bizleri çağırsın, bizlere sorsun bu sorunu nasıl aşacaksınız, bu konuyu nasıl halledeceksiniz diye. Tabi bu bir yerel seçim genel seçim değil. Ondan dolayı yerel siyasetin, sanayi üzerindeki etkisi sınırlı olabilir. Fakat Malatya'da yaptırdığımız anketlerde Malatya'nın en büyük problemi olarak yerel yönetimler öne çıkıyor. Bu Türkiye'de bir ilk. Yani diğer illerde belediye yönetim sorunları yüzde 28 iken Malatya'da yüzde 73'lere varan bir belediye yönetimi eleştirisi var. Bunun sorgulanması lazım. Yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması lazım” ifadelerini kullandı.

Malatya'da birçok yatırımcının Belediyeler yüzünden yatırım yapamaz hale geldiğini ifade eden Marasalı, “Yeşilyurt ilçesinde göz hastanesi açmak için bir vatandaşımız başvuru yapmıştı. Tabelasını asmıştı, giydirmesini yapmıştı ama maalesef o vatandaş tabelasını bir yıl sonra geri söküp gitmek zorunda kaldı. Malatya'da hiçbir basın organı veya esnaf odası dönüp de bunu sorgulamadı. Bu adam niye tabelasını astı, niye gitti demedi. Maalesef bunun önündeki en büyük engel belediyemizdi. Belediyemizin istediği harçlardı, haraçlardı. Biz Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin huzurunda söz veriyoruz ki başkanlığımız döneminde yatırımcıdan resmi harçların dışında haraç almayacağız. Bunu ilk gün deklare ettik, buna bir kez daha sizlerin önünde söz veriyoruz” dedi.

Marasalı, Malatya'nın yeniden sanayi şehri haline gelmesi için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirterek, “Yine istikrar sürsün diye her dönem vatandaşlarımızın olduğu gibi, iş adamalarımız da desteklerini esirgemediler. Fakat her dönemin sonunda gördük ki kötü gidişattan yana bir istikrar var. Hem dolarda artış, hem faizde artış, hem de iflas eden, kapanan, konkordato ilan eden işletme sayısında belirgin, gözle görülür manada bir artış var. Bunların artık düşünerek önüne geçmek lazım. Bu sorunun yönetimde olduğunu fark etmek lazım. Yerel yönetimler ile genel yönetimin bir bağlantısının olmadığını, yerel yönetimlerin yatırımcının önünü açma noktasında bir görev üstlendiğini bilmek lazım. Saadet Partisi bu konuda ciddi manada görev üstlenmiş, sınavı geçmiş bir partidir. Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımında, yer tahsisinde, kredilendirilmesinde, bütün her noktasında emeği geçmiş bir partidir. İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nin de yer tahsisinde ve kredi çıkarılmasında yine emeği geçmiş bir parti. MAKSA'nın kurulmasında, kooperatiflerin kurulmasında, sanayicilerin ortaklık yapısı ve organizasyonunda görev almış bir parti. Ben inanıyorum ki inşallah başkanlığımız döneminde yeniden bu sinerjiyi oluşturacağız. Kooperatifleşme yönünde, şirketleşme yönünde, organizasyon yönünde her noktada yatırımcımızın yanında yer alacağız. Malatya'nın yeniden bir sanayi şehri haline gelmesini elimizden geldiğince destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Marasalı ve beraberindekiler daha sonra Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Borsa Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler maratonuna girdi. Bütün siyasi partilerimiz önemli adaylarla ciddi anlamda sahada kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Sizde uzun zamandır, siyasetin içerisinde kendisini yetiştirmiş, yerel yönetimlerde de geçmişte önemli tecrübeleri olan bir partinin adayısınız. İnşallah Malatya'nın sorunlarını yerinde ve mahalinde çözecek proje ve programlarla Malatya kamuoyunun önünde, Malatya seçmenini bu konuda sandığa kanalize edip elinizden geleni yapıyorsunuz. Malatya'nın yerelde kalkınma ile ilgili ciddi anlamda beklentileri var. Bu beklentilere inşallah cevap verecek kapasitedesinizdir” ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemali Marasalı da burada yaptığı konuşmasında, “Malatya denilince meyvecilik, tarım sanayi, hayvancılık akla geliyor. Saadet Partisi de bu konuda elini taşın altına koymuş, her iktidar döneminde mutlaka hizmet etmiş bir partidir. Malatya'da bugün meyve var ise, meyvecilik biliyorsunuz su ile olur. Malatya'daki suyu kaynağı olan barajların tamamının altında imzası olan Saadet Partisi'dir” sözcüklerini kullandı.

Malatya'da kayısının önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Marasalı, “Kayısı önemli bir gelir kaynağı. Ama kayısının çeşitlendirilmesi lazım, korunabilmesi lazım, anında pazara inmemesi lazım. Bu konuda her kesimin elini taşın altına koymuş olduğu bir soğuk hava deposu yatırımı var. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ürün çeşitlendirmesi konusunda Malatya için 300 -350 milyon dolarlık bir getiriden bahsedildi. Bu rakam kayısı olsa da aynı, olmasa da aynı. O zaman biz kayısının yanında başka bitkileri yetiştirebilmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Yada çiftçimizin sadece kayısıcılıktan gelir elde eden insanlar olmaktan çıkarıp, bunun yanında hayvancılıktan gelir elde eden insanlara da dönüştürmemiz lazım. Maalesef bu konuda genel siyasetin içerisinde bulundu bir çıkmaz var. Bir taraftan hayvancılığa destek veriyoruz. Öbür taraftan ithalatın kapılarını açıyoruz, hayvancılıkla mücadele ediyoruz. Bu konuda da aklı selim hareket etmeye ihtiyaç var. Ne yaptığımız bilmemiz gerekir. Ya tribünlere oynayacağız, üreticiyi mahvedeceğiz, yada üreticinin yanında yer alarak Türkiye'nin geleceğini kurtaracağız. Bu konuda acilen bir karar verilmesi lazım. 15 senedir bu kararsızlık üretim noktasında Türkiye'yi adım adım felakete götürüyor. Hazine Bakanımız diyor ki gıda olmasaydı, enflasyon eksi 0.43 çıkacaktı. Bu bize geçmişte ‘Milli Eğitim Bakanının şu okullar olmasaydı, Milli Eğitimi o kadar güzel idare ederdim ki' benzetmesini hatırlattı. Gerçekten gıda olmasaydı, insanlar harcama yapmasaydı enflasyon sıfır olurdu. Benim belediye başkanlığım döneminde belediyenin önünde sebze satmayacağım. Üreticinin dilinden anlamak lazım. Nakliyecinin dilinden anlamak lazım. Marketi, manavı vatan haini göstererek enflasyonla mücadele edilemez. Üreticinin önünü açmak lazım. Üretim yapabilir hale getirmek lazım” diye konuştu.