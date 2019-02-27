Başkan Adayı Mikail Sülük'ten adil ve şeffaf belediyecilik vurgusu

Pütürge'nin her bölgesinde büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Adayı Mikail Sülük, belediyenin halka ait olduğunu belirterek, “Halkın belediyesini halka açacağım. Herkese adil ve şeffaf bir hizmet vaat ediyorum” dedi.

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Sakkuşagı bölgesindeki Esencik, Arınlı, Meşedibi ve Aslankent Mahallelerini ziyaret etti. Gittiği her yerde olduğu gibi Sakkuşagı bölgesinde de büyük ilgi gören Mikail Sülük, vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinliyor. Sorunları yerinde inceleyen Sülük, halkın teveccühüyle 31 Mart akşamından sonra yeni bir anlayışla sorunları bir bir çözmek için çalışma başlatacağını vurguladı.

AK Parti'nin halkın partisi olduğunu dile getiren Mikail Sülük, “Biz hizmet için yola çıktık. İlçemiz geniş bir bölgeden oluşuyor. Halkımız hizmet bekliyor. Ben de bu hizmeti halkımıza en iyi şekilde ulaştırmaya adayım. Ben bölgemizin sorunlarını iyi biliyorum. Özellikle yol ve su sorunlarımız var. Aciliyet arzeden öncelikli sorunları çözmekle hizmete başlayacağız. Sırasıyla sorunlara bir bir el atacağız. Hizmeti adil ve hakkaniyetli bir şekilde tüm bölgemize yayacağız” dedi

Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, belediyenin halkın olduğunu ifade ederek, “Belediye halkımıza aittir. 31 Marttan sonra da kapıları ardına kadar size açık olacak. Her türlü sıkıntınız için bize gelmeniz yetecek. Bizimle ilgili olmayan sorunlarda da ben size (gidin şuraya, gidin buraya) demeyeceğim. Ben sizin için o kurumlara giderek çözüm arayacağım. Eğer Şehrieminsem, bu şehir için çalışacağım. Sizin için çalışacağım. Bir yerde yetersiz kaldığımda size gelerek, hep birlikte çözüm için gidilecek neresi varsa gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan büyük bir sevgi ve destek gören Mikail Sülük, 31 Mart'a kadar gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmayacağını kaydetti.