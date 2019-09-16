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Başkan Adil Gevrek golün heyecanına dayanamadı

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında dün Ankara'da oynanan Ankaragücü-Btc Turk Yeni Malatyaspor müsabakasında atılan ilk golden sonra sağlık sorunu yaşayan sarı-kırmızılı takımın Başkanı Adil Gevrek'e ilk müdahale statta yapıldı.


Btc Turk Yeni Malatyaspor'un genç başkanı Adil Gevrek, maçın heyecanına dayanamayarak, müsabakanın 90 dakikalık bölümünü doktor gözetiminde geçirdi. Adis Jahovic'in 26. dakikadaki golünün ardından fenalaşan Gevrek'i yanında bulunan yöneticiler stattaki sağlık kabinine götürdüler. Yapılan ilk müdahale sonrasında sarı-kırmızılı takımın genç başkanı Adil Gevrek'in tansiyonunun yüksek çıktığı öğrenildi.


Ankaragücü maçı sonrası İstanbul'a geçen Gevrek'in doktorların tavsiyesi üzerine evinde istirahate çekildiği belirtildi.

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