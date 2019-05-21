Başkan Avşar, İstanbul'da federasyon başkanları ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve beraberindeki yönetimi İstanbul'da seçim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Avşar, kısa adı MASTÖB olan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Genel Merkezinde yönetim kurulu konfederasyon başkanlığında 6 federasyon başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Avşar burada yaptığı konuşmada İstanbul'daki yerel seçimlerin önemine değinerek, "İstanbul'daki tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İstanbul'da bizleri bağırlarına bastılar. Gittiğimiz tüm derneklerimiz Cumhur İttifakına destek konusunda bizlere söz verdiler. Bugün Mastöb ve 6 federasyon başkanımız ile sahur proğramında bir araya geldik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'in emirleri ile İstanbul'a kamp kurarak, Cumhur İttifakı önemini değerli hemşehrilerimize anlatıyoruz. Olumlu yönde tepkiler gelmesi bizleri fevkalede sevindirmektedir. İstanbul'daki Malatyalılar kararını vermiş.Bilinmeli ki hiçbir kutlu hedefe sıkıntı çekmeden, yükü omuzlamadan, ter dökmeden, emek vermeden ulaşılamamıştır. Başarmanın sırrı hem çok istemek, hem de inançla mücadele etmekten geçmektedir. Binali Yıldırım ve ekibide sabırla inançla çalışmaktadır. İstanbul'daki dernek başkanlarımızın ve hemşehrilerimizin Cumhur İttifakına olan güvenlerini gördüm. Destek olacaklarına dair bizzat söylemlerini açıkladılar. Artık İstanbul'u ehline vermek lazım" şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Bağcılar'da hemşehrileri bir araya gelerek bir süre buradaki Malatyalılar ile Cumhur İttifakı konusunda bilgi alışverişinde bulundular. Başkan Avşar daha sonra seçim çalışmalarına Şişli ile devam etti. Avşar, Şişli İlçe teşkilatı ile de İftar programında buluşarak istişarelerde bulundu.