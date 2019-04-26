Başkan Avşar'dan Kuluncak'a ziyaret

31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı MHP Kuluncak Belediye Başkanı olarak seçilen Erhan Cengiz'i ziyaret eden MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Kuluncak için yapabilecekleri projeler hakkında istişarelerde bulundu.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar beraberinde il yönetimi ile birlikte, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz'i ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “MHP Malatya İl Başkanımız Bülent Avşar Bey'in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İl Başkanımız ve yönetim ile seçimlerde güzel bir çalışma içerisine girdik. Bunda da başarılı olduk. Bundan sonraki süreçte çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Kuluncak ilçemizi kalkındırmak yaşanabilir bir ilçe yapmak adına elimizden gelen tüm gücümüzü kullanacağız. “ifadelerini kullandı.

MHP Kadrolarının her zaman farkının olması gerektiğini vurgulayan MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise “31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, Kuluncak ilçemizde Erhan Cengiz başkanımız Kuluncaklı hemşehrilerimizin büyük teveccühü ile başkan seçilmiştir. Bu teveccühe layık olma adına Erhan başkanımız projeleri ile hayat vermelidir. Bugün hem hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz, hem de Kuluncaklı hemşehrilerimize teşekkür etme anlamında burada bulunuyoruz. Tüm teşkilatımız adına Erhan Cengiz başkanımıza ve ekibine güveniyoruz. Kendisine ve çalışma ekibine başarılar diliyorum” diye konuştu.