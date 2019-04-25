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Başkan Avşar'dan yeni Başhekime ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı R.

Bülent Avşar, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Erdal Aktürk'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Başkan Avşar'a ziyarette MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı , Yeşilyurt MHP Encümenlerinden Vahap Murat ve Burhan Kılıç eşlik etti.


Ziyarette konuşan Avşar, “Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayarız. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı hedef edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan hayatına saygıyı ifade etmektedir. Bu vesile ile sizin şahsınızda tüm hastane çalışanlarına görevinizin hayırlı olmasını ve hayırlı hizmetler yapmanızı Cenab-ı Allah'dan niyaz ediyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Aktürk ise, hastane sorunları ile ilgili Başkan Avşar ile istişarelerde bulundu.

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