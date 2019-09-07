Başkan Avşar'dan yeni eğitim öğretim yılı kutlama mesajı

Türkiye'nin gerçek hedefe ve mutluluğa ulaştırmak için 2 orduya ihtiyaç olduğunu dile getiren İl Başkanı Bülent Avşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Bunlardan biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran eğitim ordusudur. Bizlerde eğitim alanında, imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmanın bir vatandaşlık görevi olduğunun bilincindeyiz'' ifadelerini kullandı.

Eğitimin gençlerin geleceğini şekillendirmenin yanı sıra toplumun da geleceği için de büyük önem taşıdığını dile getiren Avşar, "Çocuklarımıza ve gençlerimize saygıyı, millet ve ülke sevgisini, bağımsızlık onurunu öğreten tek yer okuldur. Eğitimin hayatımız boyunca ne kadar önemli bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.