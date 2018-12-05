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Başkan Avşar'ın Kadın Hakları Günü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.

Bülent Avşar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Avşar mesajında, “Toplumun gelişmesinde ve geleceğin bireyleri olan çocukların eğitiminde, toplumun temel taşlarından olan, ailenin temel direği kadınlarımıza Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok dünya ülkesinden daha önce 5 Aralık 1934'te ‘Genel Seçimlere Katılma, Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı' tanıması Türk kadınına verdiği değer ve önemi en güzel şekilde ortaya koymaktadır. O günden bu güne Türk kadını, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal olarak yasa önünde erkeklerle eşit hale gelmiştir. Toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasına yönelik mücadele, ülkemizin gelişimi açısından da büyük önem taşımaktadır. Atatürk, ‘Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur' demiştir. Unutulmamalıdır ki dünyamızı değiştirecek olan kadınlarımızdır. Türk Kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı' verilişinin 84. yıl dönümü olan bu anlamlı günde hayatımızın birçok alanındaki çalışmalarıyla, dünya çapında başarılara imza atmış, varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren kadınlarımızın ve tüm dünya kadınlarının 5 Aralık Kadın Hakları Gününü kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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