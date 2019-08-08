Başkan Aygün'den Kurban Bayramı mesajı

"Yaptığı hizmetler ile Allah'a yakınlaşan insan, bütün insanlara da yakın olur" diyen Aygün, "Bu yakınlık, insanın içinde yaşadığı toplumun haklarına saygılı davranmayı, karşılıklı hakları gözetmeyi ve yardımlaşmayı gerektirir" ifadelerine yer verdi.

Aygün'ün mesajı şöyle:

“Allah rızası için kurban kesmek, mali bir ibadet olduğu gibi, sosyal hayat açısından da önemli bir yardımlaşma ve dayanışma vesilesidir. Çünkü kesilen kurbanın etinden, akrabalar, komşular, fakirler ve muhtaçlar da faydalanırlar. Böylece, kurban kesenlerle kesemeyenler arasında bir yakınlaşmanın ve karşılıklı sevgi ve saygının gelişmesine katkı sağlarken, sosyal çözülmeyi durdurur, milli birlik ve beraberliğe, sosyal bütünleşmeye de katkı sağlar”