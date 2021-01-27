Başkan Boyraz'dan istişare vurgusu

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç ve Grup Müdürleri, MÜSİAD Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, ”Derneğimize yapmış oldukları değerli ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” diyerek, istişareye önem verdiklerini bildirdi. Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç ise kamuoyunda ‘Yapılandırma Kanunu' olarak isimlendirilen kanun ile Malatya'nın yerel ekonomisi ve mükelleflerin durumu hakkında istişarelerde bulunulduğunu belirtti.

Güleç, mükelleflerin, 1 Şubat'ta sona erecek olan Yapılandırma Kanunu'ndan yararlanmalarını istedi.