Başkan Bülbüloğlu'ndan Engeliler Günü mesajı

Bülbüloğlu, mesajında, engelliliğin sosyal hayatı engelleyen bir kusur olarak değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır. Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartı tüm bireylerinin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak desteklemesidir. Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak, sorunlarına sahip çıkmak devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biridir. Bu sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi için istatistiki verilere ihtiyaç bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen birçok alanda önemli ilke imza atan engellilerin başarılarını takdir ettiklerini ifade eden Bülbüloğlu, “ Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadeleler takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuzu belirterek, selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.