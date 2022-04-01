Başkan Bülbüloğlu'ndan Ramazan ayı mesajı

Başkan Bülbüloğlu, bolluk, bereket ve rahmet ayı olan Ramazan ayını karşılıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “ İslam aleminin heyecanla beklediği, bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın Sultanı Ramazan'ı Şerif, yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan Ayı, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son ayetlerinin yeryüzüne indiği güzelliklerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi 7'den 70'e herkesi sevindirir. Tasa sevince, hüzün neşeye dönüşür. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.