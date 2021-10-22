Başkan Çınar, 4.Malatya tanıtım günlerine katıldı

İstanbul'da ‘Arslantepe'den Yenikapı'ya' temalı düzenlenen 4.Malatya Tanıtım Günlerinin açılışında konuşan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Köklü bir tarihe, kültüre, gastronomiye ve medeniyete sahip Yeşilyurt'umuzun var olan tüm zenginliklerini İstanbul'daki tanıtım günlerine gelen misafirlerimizle buluşturmaktan kıvanç duymaktayız" dedi.

İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Etkinlik Alanında 21 Ekim'de açılıp 24 Ekim'de sona erecek olan ve bu yıl ki teması ‘Arslantepe'den Yenikapı'ya' olan 4.Malatya Tanıtım Günlerinde yerini alan Yeşilyurt Belediyesinin standı, gerek iç ve dış görsel zenginliği gerekse de kahve ikramları ve görsel tanıtım ekranlarıyla Malatya'lıların buluşma noktasına dönüştü. Yeşilyurt Belediye standını ziyaret eden Milletvekilleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, Rektörler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanları, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileriyle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gelen tüm misafirlerine Yeşilyurt'un tarihi, medeniyeti, kültürü, yöresel lezzetleri ve geleneksel hayatının yanı sıra Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları hakkında bilgiler paylaşıp, kayısı çekirdeğinden yapılan kahve ikramında bulundu. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarının canlı yayınlarına katılarak Malatya ve Yeşilyurt'un tüm güzelliklerini dünyanın dört bir tarafında ki Malatyalılara anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, etkinlik alanında açılan diğer stantları da ziyaret ederek, gelen misafirlerle yakından ilgilendi. Yoğun ilgi altında gerçekleşen 4.Malatya Tanıtım Günlerinin açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'dan İstanbul'da yaşayan Malatyalılara ve tüm misafirlere selam ve muhabbet getirdiklerini ifade ederken, dört gün sürecek olan etkinliklerde Malatya'nın tarihi ve turizm potansiyeli, ekonomisi, sanayisi ve yöresel lezzetlerini en güzel şekilde tanıtılacağını ifade etti. Malatya Tanıtım Günlerinin Malatyalılar arasındaki birliktelik ve dayanışma ruhuna güç kattığına dikkat çeken Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu tür tanıtım, fuar ve festivallerde yer almaya önem verdiklerini ifade etti. Çınar, “UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmeye hak kazanan Arslantepe Höyüğümüzün yanı sıra son dönemlerdeki yatırımlarla ülke çapında isminden söz ettirmeyi başaran kayısı diyarı, huzur ve tarih kenti Malatya'mız yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağına dönüşmüştür. Malatya ne kadar tanınır ve bilinirse var olan zenginliklerimizde o denli daha fazla ön plana çıkar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Malatya'mızın tanıtımına ciddi katkılar sunan çok önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Çırmıhtı bölgemizde yapmış olduğumuz restorasyon ve dönüşüm projelerimiz ve müzelerimizin yanı sıra sokak, meydan ve bina sağlıklaştırmalarımız ile yöresel lezzetlerimizin tanıtımına kadar bütün alanlarda güçlü yatırımlar yaparak ilçemizin köklü tarihini gözler önüne seriyoruz. Burada bulunan tüm misafirlerimizi de büyük ilgi gören konaklarımızı, kültürel mekanlarımızı ve müzelerimizi görmeleri, tarihi yerinde yaşamaları için Yeşilyurt'umuza davet ediyorum. Son dönemlerde gerçekleşen bu ve benzeri tüm yatırımlar neticesinde Malatya tercih edilen ve cazip bir kent hüviyetine kavuştu. Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt'umuz ise nüfus artışına rağmen, planlı, sağlıklı ve düzenli yatırımlarımız neticesinde geleceğe umutla bakan bir ilçe olarak bölgede öne çıkmayı başarmıştır. Malatya ile İstanbul arasındaki gönül köprülerini daha da

sağlamlaştırmayı hedefleyen bu etkinliklerin başarılı geçmesi için bizlerde elimizden gelen katkıyı sergileyeceğiz. Malatya'nın güzel ve yiğit insanlarından sizlere selam ve muhabbet getirdik. Malatya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini, yöresel lezzetlerini, sevgisini ve muhabbetini İstanbul'a taşımanın haklı gururunu yaşamaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak burada sizlerle olmaktan, hemşerilerimizle sohbet etmekten, misafirlerimizi ağırlamaktan, kentimizi ve ilçemizi bu vesileyle sizlere tanıtmaktan memnuniyet duymaktayız” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra etkinlik alanındaki stantları gezen misafirlerini Yeşilyurt Belediye standında ağırlayarak kayısı çekirdeğinden yapılan kahve ikramları eşliğinde Malatya ve Yeşilyurt üzerine fikir alış verişinde bulunan Çınar, tüm misafirlerini son dönemlerde gerçekleşen yatırımlarla çehresi değişen ve turizm potansiyeli artan Yeşilyurt'a davet etti.

4.Malatya Tanıtım Günlerinden en güzel şekilde istifade ederek Malatya ve Yeşilyurt'un tüm güzelliklerini gelen misafirlere aktardıklarını ifade eden Çınar, kayısı çekirdeğinden yapılan kahveye gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İstanbul'daki Malatyalılar ve gelen tüm ziyaretçileriyle bir arada olmaktan, muhabbet etmekten ve fikir alış verişinde bulunmaktan mutlu olduklarını dile getiren Başkan Çınar, “ İstanbul'da yaşayan kıymetli hemşerilerimizin yanı sıra hem burada hem de çevre illerden gelen tüm misafirlerimizi ağırlamaktan onur duymaktayız. Malatya'nın sevgisini, muhabbetini, güzelliklerini yerinde yaşamak ve görmek isteyen, yöresel lezzetlerimizin tadına bakmak için etkinliklerimize gelen misafirlerimizi standımızda en güzel şekilde ağırlıyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'tan buradaki tüm misafirlerimize selam, saygı ve muhabbet getirdik" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye standını ziyaret edenlere Yeşilyurt'un köklü tarihi ve kültürünün yanı sıra ilçe genelinde yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler paylaştıklarını vurgulayan Çınar, “ Malatya'nın son yıllardaki gelişiminden haberdar olmak isteyen değerli misafirlerimize kentimizde hayata geçen yatırımların yanı sıra geleceğe dönük projeler hakkında bilgilendiriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta buradayız ve kentimizden getirdiğimiz yöresel ürünleri burada sergiliyoruz. Standımız gerek iç ve dış görselliği gerekse de ikramlarımız ve görsel bilgilendirme ekranlarımızla gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ayrıca belediye olarak geliştirdiğimiz ve Malatya'nın plakası olan 44'den yola çıkarak 44 yıl Hatır Kahvesi ismini koyduğumuz kayısı çekirdeğinden yaptığımız kahvemizi de gelen tüm misafirlerimize ikram ediyoruz. Ziyaretçilerimiz kahvemizin tadını ve aromasını çok beğendiler, bizde memnun kaldık. Dört gün sürecek olan etkinlikler Malatya'nın tanıtımı için büyük bir fırsattır, bizlerde burada hem görsel çalışmalarımızla hem el broşürlerimizle hem de bire bir sohbetlerimizle Malatya'mızı ve Yeşilyurt'umuzu gelen ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Malatya'nın tarihi, kültürü, turizmi, sanayisi, yeni yaşam alanları ve diğer tüm güzellikleri burada açılan tüm stantlarda en güzel şekilde tanıtılıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta gelen misafirlerimize ilçemizin tarihi, kültürü ve medeniyetine değer katan yeni kültürel yatırımlarımızı, fiziksel yeniliklerimizi, yeni projelerimizi ve geleceğe dönük dev yatırımlarımızı tüm boyutlarıyla anlatıp, ilçemizin yakaladığı büyük dönüşümden bahsediyoruz. İlçemizin zengin gastronomi kültüründe yer alan içli köftemiz, padişah yemeği olarak adlandırılan kiraz yaprağı sarmamız, analı-kızlımız, tandır kebabımız, peynirimiz, çökeleğimiz, yağlı ekmeğimiz, dalbastı kirazımız, vişnemiz, banazı karası üzümümüz, elmamız, armudumuz başta olmak üzere tüm yemeklerimiz ve tarımsal ürünlerimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerimizi burada izah ediyoruz. Amacımız; Yeşilyurt'umuzu hem ülkemize hem de dünyaya en güzel şekilde tanıtmak ve anlatmaktır. Malatya'dan gelenlerle İstanbul'daki hemşerilerimizin bir araya gelmesi, sohbet etmesi, kaynaşması ve istişare etmesi etkinlikleri daha anlamlı kılmaktadır. Standımızı ziyaret ederek bizleri mutlu eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.