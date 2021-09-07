Başkan Çınar, akademisyen ve bilim adamlarını tarihi Yeşilyurt konaklarında misafir etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyinin davetlisi olarak Malatya'ya gelen Türkiye'nin farklı Üniversitelerinden 15'e yakın Akademisyen ve Bilim Adamını, Yeşilyurt'un kültürü, gastronomisi, gelenek ve görenekleri ile tarihini ön plana çıkarmak adına hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırladı.

Malatya Gastronomi Turizm, Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Lezzet Caddesinde turizme kazandırılan Butik Otel, Kahve Konağı, Kent Belleği, Gastronomi Konağı, Yeşilyurt Pastanesi ve Yeşilyurt Mutfağının yanı sıra bölgede gerçekleşen sokak ve cephe sağlıklaştırmaları ile Malatya ve Yeşilyurt Mutfağının tanıtılmasına yönelik projeler hakkında misafirlerine detaylı bilgiler aktardı. Malatya'nın kültürü ve medeniyetini tanıtmak amacıyla hayata geçen müzeler ve konakların kendisini gururlandırdığını ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden gelen Malatya'lı Prof.Dr. Mustafa Talas, “İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) olarak düzenlediğimiz kongrelerde sunumlarıyla çalışmalarımıza destek sağlayan Türkiye'nin farklı Üniversitelerinden 15'e yakın Akademisyen ve Bilim Adamımızı bir nevi ödüllendirmek amacıyla Malatya'da ağırlıyoruz. Misafirlerimize Malatya'nın tarihi yerlerini, kültürünü, ekonomisini, yemeklerini ve yerel yönetimlerin hizmetlerini bu vesileyle tanıtmış oluyoruz. İKSAD Başkanımız Sayın Mustafa Latif Emek'in destekleriyle bu tür geziler düzenleyerek kentlerimizin tarihi yerlerini gezip, incelemeler yapıyoruz. Malatya'da gerçekten çok güzel ağırlandık. Malatya'nın tarihi ve kültürünü tanıtmak amacıyla çok güzel yatırımlar yapıldığını gördük, Malatya'nın müzeler kenti olma yolunda aldığı mesafeyi yakından görme fırsatına ulaştık. Bizi Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ında bu aşamada ciddi emekleri olduğunu daha önceden biliyorduk, birlikte kongreler düzenlemiştik. Bu gezi vesilesiyle de bu gayretleri yerinde gördük ve tanık olduk. Malatya'lı birisi olarak buradaki eserleri, konakları ve müzeleri görünce çok gururlandım. Faydalı ve verimli geçen gezinin organize edilmesinde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız başta olmak üzere Yeşilyurt Kent Konseyine ve Malatya Gastronomi Turizm, Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyoruz” diye konuştu. Türkiye'nin farklı Üniversitelerinden gelen 15'e yakın Akademisyen ve Bilim Adamını Yeşilyurt'ta ağırlamaktan onur duyduklarını bildiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Malatya'nın tarihi, kültürü ve gelişim alanlarını yerinde görmek amacıyla kentimize gelen akademisyenlerimiz ve bilim adamlarımızla Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda verimli bir gezi düzenledik. Karşılıklı fikir alış verişi yaptık. Ulusal ve uluslararası anlamda önemli kongrelere katılan değerli bilim adamlarımızın ve akademisyenlerimizin çalışmalarımız hakkındaki tespit ve önerileri bizim için büyük önem taşımaktadır. Farklı fikir ve önerilerden mutlaka yararlanıp, hizmetlerimize dâhil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya ve Yeşilyurt'un köklü tarihi, zengin mutfağı ve tarımsal ürünlerinin tanıtımı için son dönemlerde önemli yatırımlarda bulunduklarını vurgulayan Çınar, “Tarihi konaklarımızın restorasyonundan sokak ve bina sağlıklaştırmalarına, kadim mesleklerin tanıtımından eşsiz yemeklerimizin tescil süreçleri ve turizme kazandırılmasına kadar çok farklı alanlarda yatırımlar yaparak Malatya'nın turizm potansiyelinin hareketlenmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Hizmete sunduğumuz konaklarımıza ve müzelerimize gösterilen ilgi neticesinde yatırımlarımızın karşılığını almaya başladık, yerli ve yabancı turistlerimiz buraya yoğun ilgi gösteriyorlar. Bölgemizi ziyaret edenler burayı görmeden gitmiyorlar, sosyal paylaşım hesaplarından burayı kayıt altına alıp Yeşilyurt'umuzun tüm güzelliklerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlıyorlar. Tarihimizi ve kültürümüzü tanıtmaya yönelik yeni projeler için bu tür gezilerden önemli sonuçlar çıkartıyoruz. Alanında deneyimli ve bilgi sahibi akademisyenlerimiz ve bilim adamlarımızın farklı bakış açıları ve tespitlerinden üst seviyede faydalanacağız. Bize iletilen tespitler yeni yatırımlarımızın tüm süreçlerine ışık tutacaktır. Tarihimizin, kültürümüzün, yemeklerimizin ve meyvelerimizin korunmasına ve hak ettikleri değeri görmesi için her türlü proje ve çalışmaya kapılarımız sonuna kadar açıktır. Yeşilyurt'umuzun gastronomisini, kültürünü, mesleklerini ve medeniyetini ne kadar fazla tanıtıp, daha fazla kesime ulaştırabilirsek kentimizin turizm ve ekonomik potansiyeline o denli katkı sunmuş oluruz. İKSAD ile ortaklaşa geçen yıllarda gastronomi kongresi düzenlemiştik ve çok güzel sonuçlar elde etmiştik. İnşallah bu güç birliğimizi daha da fazla geliştirip yeni projeler ve yeni hizmetlerle Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun tanıtımına daha fazla katkı sunacağız” diye konuştu.

Çınar, kültürel ve tarihsel anlamda Yeşilyurt'un tanıtımı için yapılan istişare toplantısından sonra gelen misafirlerine Malatya ve Yeşilyurt'un zengin mutfağında yer alan birbirinden lezzetleri yöresel yemekler ve tatlılar ikram etti.