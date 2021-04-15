Başkan Çınar, alternatif yol güzergâhını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "1,5 km uzunluğunda 17 metre genişliğindeki bağlantı yolunun açılmasıyla bölgedeki araç ve yaya trafiğindeki konfor seviyesini yükselteceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri Naci Şavata, Nebi Yiğit, Oktay Özevren ve Battal Tuncal'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Ankara ve Sivas karayoluna alternatif bir yol güzergahı açmak adına başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. 1,5 km uzunluğunda 17 metre genişliğindeki bağlantı yolunun açılmasıyla Yeşilyurt'un farklı bölgelerinden Ankara ve Sivas yoluna ulaşımı kolaylaştıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin dört bir tarafında yeni alternatif yol güzergahları ve bağlantı yolları açarak ulaşım ağımızın kalitesini güçlü yatırımlarla artırmaktayız. Yeni yollara kavuştukça da araç ve yaya trafiğindeki akıcılık seviyesini daha iyi bir seviyeye ulaştırmaktayız. Yakınca mahallemizde Sivas ile Ankara yolunun bağlantısını sağlayacak toplam uzunluğu 1,5 km, genişliği ise 17 metre olan yolu açarak buradaki alternatif bir yol güzergahına daha kavuşmuş olacağız. Sivas yolu üzerinde bulunan Topsöğüt, Sütlüce, Topraktepe, Dilek ve Samanköy'ün yanı sıra Yazıhan ve Hekimhan'dan kentimize gelen hemşerilerimizin rahat ve sağlıklı bir şekilde, trafiğe de takılmadan kent merkezinin yoğunluğundan uzak bir şekilde burada açtığımız alternatif yolu kullanarak hızlı bir şekilde organize sanayi bölgesine ulaşmış olacak. Buradaki yolumuz bölgemizin gelişmesi açısından büyük önem taşıyordu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde burada çok yoğun çalışıyorlar, şu anda yolumuzun serme-sıkıştırma ve alt yapı dolgu malzemelerinin serimleri yapılıyor. Devlet Demiryollarına paralel olan bu yolun açılması ayrıca bölgemizdeki tarım arazilerinin daha kıymetli hale gelmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binamızın da olduğu bölgedeki alternatif bir yol güzergahının açılması belediye hizmetlerinin halkımıza daha hızlı bir şekilde ulaşmasını da sağlayacaktır. Alt yapı çalışmaları devam eden buradaki yolumuzu tam kaplamalı sıcak asfaltını döküp hizmete açtığımız zaman bölgemizin trafik yükünü ciddi seviyede rahatlamış olacağız. Kentimizin ve ilçemizin ulaşım ağını ne kadar açar ve genişletirsek sosyal, ekonomik ve ticari hayatı da o denli büyür ve kalkınır. 2021 yılında bu tür alternatif yol güzergâhlarımızın sayısını artırıp bölgelerimize ulaşımı daha kolay, daha rahat ve daha konforlu hale getireceğiz” diye konuştu.