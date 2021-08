Başkan Çınar, ateş kahramanlarını ziyaret etti

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Muğla'nın Marmaris İlçesindeki ormanlarda meydana gelen yangınların söndürme çalışmalarına katılan Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünde görevli personelleri ziyaret ederek, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü Hizmet Binasını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, orman yangınlarını söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Malatya'ya dönüş yapan personellerle bir araya geldi. Söndürme çalışmalarındaki gayretli ve fedakar çalışmalarından dolayı personellerini kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin güney kentlerinde yaşanan ve hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Yeşilyurt Belediyesi olarak üç personelimiz ve bir adet arasöz makinamızla destek verdik. Devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiği orman bölgelerindeki çalışmalara 11 gün boyunca katılan personellerimiz görevlerini layıkıyla tamamlayarak sağlıklı bir şekilde ilimize dönüş yaptılar. Marmaris başta olmak üzere Seydikemer, Fethiye, Köyceğiz ve Manavgat'ta gerçekleşen çalışmalara katılıp, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi başta olmak üzere su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir özveriyle çalışan personellerimizi canı gönülden kutluyorum. Toplumsal her türlü olayda vatandaşların yanında yer almayı ilke haline getiren Yeşilyurt Belediyesi olarak orman yangınlarının söndürülmesi noktasında da elimizden geleni yaptık. Rabbim milletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun inşallah, böylesine felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Ülke olarak gerek pandemi gerekse de depremler, yangınlar ve sel baskınlarından dolayı çok zor günlerden geçiyoruz. Çok sayıda vatandaşımız bu felaketlerde hayatını kaybetti, yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Millet olarak çok zor bir sınavdan geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kenetleneceğiz yine dayanışma içerisinde olacağız ve bu zorlu günleri el birliğiyle atlatacağız. Birlikte olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı olanlara Rabbim acil şifalar nasip etsin” diye konuştu.

Yeşilyurt Kent Konseyiyle işbirliği halinde kurdukları (YAKUT) Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekiplerinin olası bir doğal afet için hazır olduğuna dikkat çeken Çınar, Marmaris İlçesi ve bölgesindeki çalışmalara katılan personellere çeşitli hediyeler takdim etti.